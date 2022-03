Stiri pe aceeasi tema

- 7 militari se aflau in elicopterul IAR-Puma Foto: arhiva 7 militari au murit în aceasta seara în accidentul aviatic din județul Constanța. Pilotul elicoprterului raportase condiții de vreme nefavorabila și primise ordin sa revina la baza. Corespondentul RRA la Constanța, Sorin…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri seara un mesaj de condoleanțe in urma prabușirii unui elicopter IAR 330 Puma, in care si-au pierdut viata 7 militari. Elicopterul plecase in c autarea aeronavei Mig 21 Lancer. „Imi exprim profundul regret și deplina compasiune pentru pierderea vieții a…

- ”Romania educata” va continua cu salarii la limita supraviețuirii pentru profesori! Este decizia luata de Nicolae Ciuca, pus premier de Klaus Iohannis pentru a conduce țara. Generalul cu teza de doctorat plagiata promitea, pe 21 ianuarie, ca va semna cu sindicaliștii din educație un acord pe 4 februarie!…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca este infectat cu Covid-19. In cursul zilei de ieri, Dincu a fost alaturi de președintele Klaus Iohannis și șeful Statului Major, generalul Daniel Petrescu, in vizita la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” din Campia Turzii. ”Ministrul apararii…

- Klaus Iohannis va vizita miercuri, 2 februarie, alaturi de ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, Baza 71 Aeriana ”General Emanoil Ionescu” din Campia Turzii.Este o vizita de informare, au anunțat reprezentanții Ministerului Apararii…

- Evenimente cu ocazia implinirii a 163 de ani de la Unirea Principatelor Foto: MApN. Presedintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuca participa, de la aceasta ora, la ceremonia de decorare a drapelelor de lupta ale mai multor brigazi militare. Evenimentul are loc în capitala,…

- Ceremonie organizata cu prilejul intoarcerii din misiune a puitorului de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu" 274 . Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, vor participa duminica, 09 ianuarie, incepand cu ora 11.00, in portul…

