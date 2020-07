E.ON vinde afacerea din Cehia companiei energetice MVM din Ungaria Grupul german de utilitati E.ON a anuntat sâmbata vânzarea operatiunilor de retail în domeniul electricitatii si gazelor naturale din Cehia companiei energetice MVM din Ungaria, informeaza Agerpres.



Detaliile financiare ale tranzactiei nu au fost date publicitatii.

Afacerea din Cehia apartinea companiei germane Innogy, pe care E.ON a achizitionat-o în 2019. Pentru a obtine aprobarea autoritatilor de reglementare în vederea preluarii Innogy, E.ON a vândut diverse active, inclusiv operatiunile de retail în domeniul electricitatii si gazelor naturale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

