E.ON România, sprijin pentru proiectul „#Singur- anti-bullying Camp” Compania E.ON se dedica aceasta luna susținerii proiectului „#Singur-anti-bullying Camp". Acesta este inițiat de Asociația Zi de Bine, care organizeaza o tabara anti-bullying dedicata copiilor, parinților și profesorilor, in continuarea unui proiect demarat in luna iunie. Desfașurarea proiectului va avea loc in perioada 14-21 august, la Straja in județul Hunedoara și va cuprinde activitați cu … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tabara anti-bullying dedicata copiilor, dar și parinților și profesorilor, va fi organizata in stațiunea montana Straja, din județul Hunedoara. Timp de șapte zile, participanții vor avea parte de activitați personalizate, in scopul ințelegerii rolului fiecaruia in gestionarea și combaterea acestui…

- Joi 23 Iunie, la sediul Companiei de Apa Someș S.A., va avea loc conferința de presa organizata cu ocazia finalizarii proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa și apa uzata din județele…

- Camera deputaților a adoptat azi, in calitate de camera decizionala, o noua masura din pachetul „Sprijin pentru Romania"și anume majorarea tichetelor de masa cu 50%. Astfel, incepand cu 1 iulie 2022, tichetele de masa cresc de la 20,17 lei, cat sunt in prezent, la 30 de lei. De asemenea, legea prevede…

- Compania aeriana Wizz Air anunța ca iși continua politica de angajari de insoțitori de zbor, printr-un efort extins de recrutare in cadrul bazelor sale din Romania. Operatorul aerian este dornic sa-și intampine viitorii membri ai echipajelor in cadrul a 10 noi evenimente de recrutare ce vor avea loc…

- Ieri a demarat procesul de emitere, distribuire si incarcare a voucherelor sociale de 250 de lei oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru Romania", a anuntat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Persoanele vulnerabile sunt cele care vor beneficia de ele, intre 1 iunie și 31…

- Deputatul USR Adrian Giurgiu considera ca județul Mureș nu trebuie sa rateze șansa de a accesa toate fondurile europene pentru dezvoltare, protecție a mediului și pentru a deveni un județ verde, neutru din punct de vedere climatic. Mureșul este unul dintre cele mai poluante județe din Romania, alaturi…

- Juriul Uniunii Teatrale din Romania (UNITER)va vedea doua producții la Teatrul National Targu-Mures in aceasta luna:GRAND HOTEL PASAREA RETRO,scris si regizat de Radu AFRIM, joi, 19 mai, de la ora 19.00, la Sala Mare și IARBA ROȘIE de Boris Vian, in regia luiBeno Balazs Feher, vineri, 20 mai, de la…

- Investiție in premiera in județul Mureș Cimitirul particular Eternitatea din Sangeorgiu de Mureș va fi construit in extravilanul comunei, va deservi toate cultele religioase și va avea o parte destinata animalelor de companie, asemenea primului cimitir privat din Romania, realizat in județul Hunedoara.…