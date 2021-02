E.ON România, mesaj pentru consumatorii de energie: „Nu vă grăbiţi, puteţi schimba contractul oricând vreţi” Directorul general al E.ON Romania, Manfred Paasch, a transmis un mesaj consumatorilor de energie prin care le recomanda sa nu se grabeasca in alegerea ofertelor pe care le pun la dispoziție furnizorii de energie. Prin urmare, oamenii nu ar trebui sa intre in panica, ci mai degraba sa nu se grabeasca si sa nu decida imediat. „Clientii isi pot schimba furnizorul sau pot alege alta ofera oricand doresc, chiar si dupa 30 iunie, chiar si dupa aceasta zi, pot alege oricand un alt furnizor. Si ca pot trece la un alt furnizor dupa 21 de zile, acestea sunt regulile. Deci nu este nevoie sa ne panicam,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

