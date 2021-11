Stiri pe aceeasi tema

- nerConsumul national de energie electrica al tarii a fost mai mare cu 5,6% in primele noua luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la 41,4 TWh, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, informeaza AGERPRES . Cel mai mult a crescut consumul populatiei,…

- „Peste 500.000 de cereri au fost depuse deja de catre beneficiari la primarii, pentru ajutoarele de incalzire in sezonul rece și pentru suplimentul de energie acordat pe tot parcursul anului, prin legea consumatorului vulnerabil. Persoanele singure cu venituri de pana la 2053 lei și familiile cu venituri…

- Potrivit Realitatea Plus, circa 3 milioane de romani nu vor beneficia de prevederile legii compensarii, pentru ca nu se vor incadra in consumul stabilit. Pe de alta parte, Guvernul estimeaza ca 6 milioane de familii vor beneficia de aceste reduceri, fara sa fie nevoite sa faca vreun demers.Pe perioada…

- “In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, resursele de energie primara au crescut cu 10,1%, iar cele de energie electrica au crescut cu 8,4%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie – 31 august 2021 au totalizat 22,596 milioane tone…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a fost de 32.458 milioane kWh, cu 7% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, in timp ce exportul de energie electrica al Romaniei a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS.Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%).Productia…

