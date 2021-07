Stiri pe aceeasi tema

- Compania E.ON Energie Romania și Cramele Recaș, cel mai mare producator de vinuri din Romania conform cifrei de afaceri din 2020, demareaza luna aceasta construcția unei centrale fotovoltaice. Investiția in valoare de aproape 430.000 de euro va asigura 20% din energia necesara complexului de vinificație.…

- Cunoscutul naturalist Sir David Attenborough a vorbit duminica pe tema schimbarilor climatice, in cadrul summitului G7, organizat la Cornwall, solicitand adoptarea celor mai importante decizii din istoria omenirii. In opinia sa, omenirea ar putea fi „pe punctul de a destabiliza intreaga planeta”. Potrivit…

- "Am avut un presedinte care a spus practic ca (schimbarile climatice) nu reprezinta o problema", a amintit Biden in remarci la finalul summitului G7 din Anglia, intr-o aluzie la predecesorul sau Donald Trump, care a retras Statele Unite din Acordul de la Paris privind clima.La summitul din Cornwall,…

- Pana duminica, summitul reuneste lideri din Germania, Franta, Italia, Marea Britanie, Canada, Japonia si Statele Unite in statiunea balneara Carbis Bay din sud-vestul Angliei. Este primul summit international major pentru presedintele american, Joe Biden, la care participa in cadrul unui turneu de o…

- Oprirea finantarii proiectelor pentru combustibili fosili este vazuta ca un pas major pentru a limita cresterea temperaturilor globale cu 1,5 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale, despre care oamenii de stiinta spun ca ar evita cele mai devastatoare efecte ale schimbarilor climatice.…

- Peste 46.300 km au pedalat weekend-ul trecut bicicliști din toata țara și chiar din strainatate pentru pacienții HOSPICE Casa Speranței la prima ediție a evenimentului HOPE on WHEELS, powered by DECATHLON. Suma tuturor kilometrilor pedalați ar acoperi traversarea Romaniei de la est la vest de mai bine…

- Producatorul american de medicamente Pfizer a anunțat ca se așteapta sa obțina venituri de 26 miliarde de dolari din vanzarile vaccinului sau impotriva Covid-19 in acest an, in creștere fața de estimarile inițiale, pe fondul intensificarii campaniei de vaccinare pe plan global. Vaccinul Pfizer se vinde…