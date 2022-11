Stiri pe aceeasi tema

- E.ON Energie Romania dezvolta parteneriatul tradițional cu Transavia si in zona soluțiilor energetice regenerabile, urmand sa construiasca șase centrale fotovoltaice pentru unitați de producție din Transilvania si Banat, pe o suprafața de 4,5 hectare. Valoarea totala a proiectelor de producere a energiei…

- Centrul Infotrafic informeaza ca luni dimineata sunt semnalate conditii de ceata densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 20 de judete. Este vorba de Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Alba, Covasna, Brasov,…

- In localitati din judetele Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu si in zonele joase si depresionare din judetele Alba, Covasna, Brasov si Harghita se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 100 m, informeaza ANM.Potrivit sursei citate, avertizarile…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata densa, marți dimineata, pe mai multe drumuri din 13 judete, intre care și Brașovul. Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis marti dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in urmatoarele ore in zone…

- Salariul mediu net a crescut in acest an fata de anul trecut in domenii precum medicina, HoReCa, turism, constructii si instalatii, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare, potrivit Agerpres. O analiza BestJobs a salariilor publicate de catre angajatori pe platforma de recrutare in perioada…

- ANM a emis mai multe conduri galbene de instabilitate atmosferica valabile pana duminica. Meteorologii anunța ca temperaturile scad brusc, in special in vestul, nordul, dar și centrul țarii. De asemenea, la munte, in zonele inalte vor fi precipitații mixte. Primul cod galben emis de ANM a intrat in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente pentru 14 judete si o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, pentru 17 judete, valabile pana vineri, la ora 21:00. Conform avertizarii Cod portocaliu, de joi, ora 12:00, in Banat, Oltenia si local…

- Hidrologii au emis noi avertizari cu cod galben si portocaliu de inundatii Foto: Adriana Tudose / RRA. Hidrologii au emis noi avertizari cu cod galben si portocaliu de inundatii pentru mai multe râuri din zona de munte, dar si din sudul, sud-vestul si vestul tarii. Codul…