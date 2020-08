Stiri pe aceeasi tema

- 4.000 de copii au inceput deja școala, de la 1 iulie, in clasele special organizate de Salvați Copiii Romania, pentru restabilirea dreptului la educație al celor care, in lipsa unei tablete și/sau a accesului la internet, au fost lasați in afara școlii online. In cele 6 saptamani de invațare, copiii…

- BULETIN DE PRESA, 4 iulie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 29 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.912 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.634 persoane diagnosticate…

- In circulație vor fi 36 de garnituri care vor lega Litoralul Marii Negre cu Timișoara, Deva, Craiova, Sibiu, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Targu Mureș, Iași, Suceava și Galați. Pentru relația București – Constanța din Gara de Nord sunt programate opt perechi de trenuri InterRegio, iar de la…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana, astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.505 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.187 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.539 persoane diagnosticate…

