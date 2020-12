E.ON Energie România a finalizat instalarea celor 19 stații de încărcare rapidă a mașinilor electrice E.ON Energie Romania a finalizat instalarea celor 19 stații de incarcare rapida a mașinilor electrice din cadrul proiectului european NEXT-E Ultima stație prevazuta in cadrul proiectului a fost pusa in funcțiune la sfarșitul lunii noiembrie in Lugoj, jud. Timiș;Pana la sfarșitul acestui an, stațiile vor fi integrate pe platforma interoperabila Hubject, facilitand astfel calatoriile internaționale pe distante lungi in regiune;Proiectul NEXT-E prevede montarea in Romania a 40 de stațiii de incarcare rapida, dintre care 19 de catre E.ON, iar 21 de catre MOL Romania; București, 10 decembrie 2020 –… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

