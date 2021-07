E.ON a susţinut amenajarea a 100 kilometri din Via Transilvanica în judeţul Caraş-Severin, cu sprijinul clienţilor grupului E.ON a sustinut, cu sprijinul clientilor, amenajarea a 100 kilometri din Via Transilvanica in judetul Caras-Severin, in conditiile in care, in mai putin de doua luni, 100.000 de clienti si-au activat factura electronica iar fiecare factura a insemnat un metru pentru Via Transilvanica. Potrivit unui comunicat al grupului, E.ON a sustinut anul trecut si amenajarea altor 100 kilometri de poteci din judetul Sibiu. Traseul din judetul Caras-Severin, in lungime totala de 256 kilometri, a fost inaugurat sambata, 24 iulie, la Garana. “E.ON, in calitate de Partener pentru Sustenabilitate al proiectului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atentionarea meteo este in vigoare miercuri, intre orele 10.00 - 22.00 si vizeaza judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si, partial, Arges, Valcea,…

- COD GALBENIn intervalul 02.07.2021 ora 12:00 – 04.07.2021 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa – sector aval S.H. Valea Viseului (intrarea ȋn tara), Vișeu, Iza, Lapuș (judetul Maramureș), Tur (judetul Satu Mare), Someșul Mare (judetul Bistrița Nasaud), Someșul Mic – bazin superior și…

- Vești proaste pentru romani. Vremea rea continua și in urmatoarele ore. ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de averse și vijelii valabila in cea mai mare parte a țarii, sambata intre orele 12.00 și 23.00. Astfel, potrivit ANM, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local in Transilvania și la…

- Avertizare ANM: Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina Arhiva Foto: Agerpres. Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un Cod portocaliu de ploi abundente valabil pâna la ora 23:00 în judetele Constanta si Tulcea. Astfel, în intervalul orar…

- Vremea se anunța rea in aproape toata țara. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente valabil in 18 județe. Alerta Cod galben incepe joi la ora 12.00 și dureaza pana sambata, ora 10.00. In zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in Oltenia și local in Muntenia,…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 27 mai, ora 12:00 – 29 mai, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare de Cod portocaliu de ploi abundente, in intervalul 27 mai, ora 16.00 – 28 mai, ora 21.00. Vor fi afectate județele: Dolj,Valcea,Mehedinți,Gorj,Olt,Argeș,Teleorman,Sibiu,Brașov,Covasna,Harghita,Suceava,Neamț,Botoșani, zonele de munte ale județelor…

- Pana astazi, 29.523 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 15.05.2021 (10:00) – 16.05.2021 (10:00) au fost raportate 38 de decese (22 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Bacau, Bihor,…