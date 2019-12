Stiri pe aceeasi tema

- Costel Alexe, ministrul mediului, apelor si padurilor, a anuntat vineri ca ȋn Romania se taie, ȋntr-un an, aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale. Cu alte cuvinte, 20 de milioane de metri cubi de lemn taiati ilegal, adica scenariul cel mai negru al…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 20 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 248,7 de milioane de lei, la o dobanda de 4,69% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu scadenta in septembrie 2031, potrivit datelor transmise…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 260 de localitati din 26 de judete, cu un numar de 792 de focare (dintre care 17 focare in exploatatii comerciale si 5 focare in exploatatii de tip A). Conform ANSVSA, numarul focarelor active se afla in scadere De la prima semnalare a prezentei virusului PPA…

- Firma Autonom, cea mai mare firma de inchirieri de autoturisme si leasing operational din Romania, se va extinde utilizand fondurile pe care le-a strans prin emiterea unor obligatiuni sustinute de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

- eMAG BLACK FRIDAY 2019: Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anunțat marți Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidențiale", a precizat…

- AEP si BEC au expus Romania unei rusinii mondiale prin modul dezastruos in care au pregatit Campania pentru Alegerea Presedintelui – cel mai puternic om politic din Romania. S-a ajuns ca pe 27 August 2019, in plina campanie de semnaturi, AEP “sa opineze” sau “sa aprecieze” daca sa se respecte Legea…

- Romania a investit aproape 900 de milioane de euro fonduri europene in domeniul sanatatii, din care 88 de milioane de euro s-au indreptat catre instruirea personalului medical, iar cu 263 de milioane de euro s-au finantat programe de screening, analize si testari gratuite, a declarat, joi, ministrul…

