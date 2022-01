Eolienele bagă spaima în fermieri. Ce se întâmplă la Brăila și în Ialomița Daca fermierii din Vestul țarii au mari temeri legate de gazele de șist, in sud, altele sunt problemele: aici, eolienele starnesc ingrijoare in randul agricultorilor pentru ca apar tot mai multe astfel de proiecte și inca fara știrea lor. Fermierii spun ca parcurile eoliene scot din circuitul agricol suprafețe mari de teren, iar mai mult, le ingreuneaza accesul pe anumite parcele. Cel mai grav este, insa, faptul ca ele sunt amplasate pe terenuri foarte bune, unde s-ar putea pune la punct instalații de irigații ori in aceste condiții este practic imposibila utilizarea lor. Acum, in piața, interesul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

