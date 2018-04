Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Marea Britanie au acuzat o grupare de hackeri sustinuta de guvernul rus ca au infectat calculatoare din intreaga lume in cadrul unei campanii de spionaj cibernetic care a avut ca tinta agentiile guvernamentale, afacerile si operatori de infrastructura, scrie Reuters. Oficialii britanici…

- Statele Unite au informatii care indica folosirea gazului neurotoxic sarin, alaturi de clor, in atacul chimic din 7 aprilie impotriva orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est din apropierea Damascului, a spus un oficial al SUA, relateaza Reuters. Asta dupa ce SUA, Franța și Marea Britanie au…

- Atacurile lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta nu vor descuraja Damascul in lupta sa impotriva gruparilor insurgente, a anuntat, sambata, Armata siriana, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unui comunicat transmis de televiziunea publica, Armata siriana…

- Marea Britanie are in vedere sa ofere fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale Yulia noi identitati si o viata noua in Statele Unite, intr-o incercare de a-i proteja de alte tentative de crima, relateaza AGERPRES, citand The Sunday Times.Citeste si: ALERTA - Accident INFIORATOR pe…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat ca este exclusa organizarea unui al doilea referendum pentru iesirea din Uniunea Europeana. May a punctat ca regatul va parasi UE si ca “nu dam inapoi”. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, inaintea intalnirii pe care o va avea cu presedintele american Donald Trump la reuniunea Forumului Economic Mondial de la…