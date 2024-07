Bursa de Valori București (BVB) a deschis tranzacțiile de vineri pe verde total, cu principalul indice al pieței, BET, in creștere cu 0,60 la suta, pana la 18.559 de puncte, investitorii manifestand un entuziasm general, in așteptarea anunțarii de catre OMV Petrom a rezultatelor pe trimestrul doi al anului, programata pentru 31 iulie. Rulajul pe […] The post Entuziasm la BVB, pe fondul anunțarii dividendelor speciale de la OMV Petrom. Indicii pe verde total appeared first on Puterea.ro .