- Cantaretul spaniol Enrique Iglesias revine pe scena muzicala alaturi de o noua piesa cu accente estivale, informeaza Etonline.com, potrivit Agerpres. Vedeta, in varsta de 46 de ani, a lansat joi seara melodia "Me Pase", in colaborare cu Farruko, precum si videoclipul care o insoteste.…

- MINUNAT: La mai puțin de un an de la Gala de opera susținuta in cadrul proiectului Sibiu Opera Festival, celebra soprana Teodora Gheorghiu se alatura din nou muzicienilor sibieni pentru un concert simfonic programat joi, 17 iunie 2021, la Sala Thalia a Filarmonicii Sibiu.

- Dupa succesul avut cu “Amore”, o piesa lansata in colaborare cu Ilkan Gunuc, wrs revine cu un vibe asemanator, de data aceasta alaturi de Killa Fonic. Cea mai recenta lansare a lui wrs in colaborare cu Killa Fonic, Maui, va ureaza bun venit intr-o lume tropicala. Cu ritmuri fresh, un sound captivant…

- WRS lanseaza un nou single fresh, Amore, in colaborare cu Ilkan Gunuc, celebrul DJ și producator turc. Sound-ul piesei duce imediat cu gandul la vara, prin intermediul unei povești de dragoste cu vibe mediteranean. Piesa a fost compusa de WRS, Cezar Guna, Costel Domnițeanu, Alex Turcu și Ilkan Gunuc,…

- Fostul Faimos de la Survivor Romania a scos o piesa care promite sa fie cea mai tare in trending. Jador a lansat o melodie inspirata din experiența pe care a trait-o in Republica Dominicana, lucru care i-a entuziasmat pe fanii artistului. Surpriza majora! Ce mare vedeta apare in clipul manelistului. …

- Jador, Catalin Moroșanu și Lino Golden au lansat „Sunt o forța”, piesa compusa in Republica Dominicana, inainte ca artistul și luptatorul sa paraseasca show-ul „ Survivor Romania ”. „Sunt supraviețuitor, toți vor in varf, dar nu-i așa ușor/ Dau moda la nivel de campion/ Boss, stai cuminte ca tatuțul…

- SENET iși face debutul in peisajul muzical romanesc cu „Jumatați”, hitul verii in colaborare cu doua dintre cele mai importante nume din industrie, Spike și Killa Fonic. „Jumatați” vorbește despre iubire, dar nu este clasica piesa de dragoste, ci este o piesa dance cu Spike și Killa Fonic protagoniști,…

- SICKOTOY semneaza o noua colaborare de succes, pentru piesa Call 911, cu seducatoarea artista din Ucraina, MARUV. Piesa a fost compusa de SICKOTOY, Minelli, MARUV, Sebastian Barac și Marcel Botezan, a fost scrisa de Minelli și MARUV și produsa de SICKOTOY și MARUV. “MARUV este o artista pe care o apreciez…