Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii în securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o campanie de spionaj pe fondul prabușirii prețului petrolului. Țintele vizate de campania de spionaj informatic sunt organizații din domeniul energiei. Atacul vine în contextul în care la mijlocul lunii aprile…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender recomanda cetatenilor care trebuie sa plece de acasa pe durata pandemiei sa evite sa descarce formulare de pe alte site-uri decat cele ale autoritatilor, intrucat pot divulga date personale unor necunoscuti.

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o serie de vulnerabilitati nereparate in camerele de supraveghere pentru copii iBaby Monitor, care permit atacatorilor sa acceseze alertele trimise catre parinte sub forma de fotografii si filmulete.

- Specialiștii în securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o serie de vulnerabilitați nereparate în camerele de supraveghere pentru copii iBaby Monitor, care permit atacatorilor sa acceseze alertele trimise catre parinte sub forma de fotografii și filmulețe. Mai mult, raufacatorii…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o serie de vulnerabilitati nereparate in camerele de supraveghere pentru copii iBaby Monitor, care permit atacatorilor sa acceseze alertele trimise catre parinte sub forma de fotografii si filmulete. Mai mult, raufacatorii…

- Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege. Luna MARTIE 2020 se anunta una…

- Romania este astazi mai expusa infecției cu coronavirus decat in urma cu 48 de ore, este avertismentul lansat de Vlad Mixich, expert in politici de sanatate și membru in conducerea Agenției Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca, care susține intr-o postare pe Facebook ca autoritațile romane…

- Recent, utilizatorii de Windows 10 au primit un patch ca urmare a avertismentelor publice facute de catre National Security Agency (NSA), unul dintre serviciile de spionaj al Statelor Unite ale Americii, specializat in supravegherea si interceptarea comunicatiilor electronice, noteaza Wired. NSA, unul…