Ennio Morricone a fost înmormântat la Roma în cadrul unor funeralii private Legendarul compozitor Ennio Morricone, care s-a stins din viata luni la varsta de 91 de ani, a fost inmormantat marti intr-un cimitir din Roma in cadrul unor funeralii private, conform dorintelor sale, relateaza EFE. Funeraliile au avut loc la ora locala 10:00 (08:00 GMT) in cimitirul Laurentino din sudul capitalei italiene, la care au asistat un grup restrans de persoane, printre care s-au aflat sotia sa Maria, copiii lor - Andrea, Giovanni, Alessandra si Marco -, nepotii artistului, dar si cateva rude apropiate, potrivit presei locale. Inmormantarea a avut loc intr-o atmosfera discreta, asa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Legendarul compozitor Ennio Morricone, care s-a stins din viata luni la varsta de 91 de ani, a fost inmormantat marti intr-un cimitir din Roma in cadrul unor funeralii private, conform dorintelor sale, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Funeraliile au avut loc la ora locala 10:00 (08:00 GMT)…

- Ennio Morricone, autorul coloanelor sonore ale unor filme celebre, a murit luni dimineata la o clinica din Roma, unde era internat pentru complicatii aparute dupa ce suferise o fractura de femur. Imediat, la portile clinicii Campus Bio Medico din Roma au aparut grupuri de jurnalisti, iar avocatul…

- La scurt timp dupa moartea compozitorului italian Ennio Morricone, cunoscut de artiștii din intreaga lume sub numele de „Maestrul”, familia sa a publicat o scrisoare de adio scrisa de el insuși inainte de moartea sa, in care Morricone și-a exprimat dragostea fața de apropiați, familie și, in special,…

- "Eu, Ennio Morricone, am murit", afirma celebrul compozitor italian in debutul scrisorii de adio pe care a lasat-o rudelor si prietenilor si in care artistul isi reitereaza dragostea fata de sotia lui, Maria, relateaza luni EFE.Enio Morricone, autorul coloanelor sonore ale unor filme celebre,…

- "Eu, Ennio Morricone, am murit", afirma celebrul compozitor italian in debutul scrisorii de adio pe care a lasat-o rudelor si prietenilor si in care artistul isi reitereaza dragostea fata de sotia lui, Maria, relateaza luni EFE. Ennio Morricone, autorul coloanelor sonore ale unor filme…

