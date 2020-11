Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 13 ani și 15 ani au vandalizat zeci de morminte dintr-un cimitir din orașul Galați. Incidentul s-a produs marți, iar polițiștii i-au gasit pe cei doi chiar la fața locului.Potrivit polițiștilor galațeni, cel puțin 40 de monumente funerare din Cimitirul „Sf. Lazar" au fost vandalizate,…

- Dupa primirea unei amenintari cu bomba, Turnul Eiffel a fost evacuat astazi pentru circa doua ore. Anuntul a fost facut de administratia constructiei emblematice pariziene si politia franceza, potrivit Reuters. Turnul a fost evacuat la ora locala 12.15 (10.15 GMT) si verificat de politie, fiind redeschis…

- Dupa depunerea sesizarii privind incercarea de coborare a drapelului național de pe unul dintre catargele din jurul ansamblului monumental Avram Iancu, am fost sunata și amenințata de unul dintre parinții celor doi tineri in cauza. De atunci sunt harțuita cu tot felul de mesaje trimise pe telefonul…

- Echinocțiul de toamna marcheaza sfarșitul verii astronomice și ziua in care incepe sezonul de toamna, in emisfera nordica. Este momentul in care ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant deoarece Soarele, prin mișcarea sa pe cer, se afla pe ecuatorul ceresc. Afla cand incepe sezonul de toamna…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineața in jurul orei 05.00, la o casa din Cugir. Trei locatari surprinși de foc in locuința au fost evacuați in siguranța. „In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, pompierii militari au fost solicitați prin apel 112 sa intervina la un incendiu produs la o casa de…

- Cauza decesului celor doi copii care s-ar fi intoxicat in cursul zilei de sambata este inca necunoscuta. In momentul de fata exista doar suspiciunea ca a fost o intoxicatie, insa nu se stie exact despre ce substanta a fost vorba, fiind in lucru mai multe analize la Institutul de Medicina Legala din…

- Un accident rutier produs joi, 20 august, in jurul orei 15.30, la Nisiporesti s-a soldat cu doua victime, doi copii, unul de noua luni si celalalt de 10 ani. Ambii au fost transportati la Spitalul Roman. Impactul s-a produs intre un autotren si un autoturism. “Prin apel la 112, in jurul orei 15:31,…

