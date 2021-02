ENIAC, primul computer electronic, a fost construit acum 75 de ani Primul calculator electronic pentru uz general, denumit ENIAC (“Electronic Numerical Integrator And Computer”), a fost lansat oficial acum 75 de ani, la 14 februarie 1946, prin prezentarea sa la Universitatea din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Pe15 februarie 1946, ENIAC a intrat pe prima pagina in “The New York Times”, potrivit www.computerhistory.org , ceea ce pentru multi, marcheaza inceputul erei electronice a calculatorului. ENIAC a fost conceput si proiectat de John Mauchly (n. 1907 – m. 1980), fizician si inginer, si John Presper Eckert (n. 1919 – m. 1995) de la Universitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

