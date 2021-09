Stiri pe aceeasi tema

- Senator Ovidiu Puiu: Romania nu are o strategie energetica și reacționeaza pompieristic la creșterile de prețuri! Creșterea exploziva a prețurilor energiei electrice și gazelor naturale este pe cale sa arunce Romania intr-una din cele mai grave crize post-decembriste. Un cumul de factori contribuie…

- Didier Holleaux, adjunctul directorului general al Engie, a afirmat marti ca este ingrijorat ca actualele preturi ale gazelor naturale ar putea continua in viitorul apropiat, nivelul capacitatilor de stocare a gazelor in Europa nefiind foarte ridicat, transmite Reuters, arata Agerpres. "Suntem…

- Creșterea prețurilor la gaz va duce la creșterea facturilor din aceasta iarna și amenința consumul și inflația pe termen scurt. O noua lovitura pentru economia mondiala care tocmai se punea pe picioare dupa șocul pandemiei de COVID-19, se arata intr-o analiza Reuters.

- Norvegia a acceptat luni sa mareasca exporturile de gaze naturale in Europa, in conditiile in care preturile angro record i-au determinat pe furnizorii din Marea Britanie sa solicite sprijinul statului si au provocat temeri legate de o criza a furnizarii de alimente, transmite Reuters. Preturile…

- Un grup de parlamentari europeni a cerut Comisiei Europene sa investigheze rolul Gazprom in cresterea preturilor gazelor naturale din Europa, apreciind ca suspecteaza compania rusa de manipularea pietei, transmite Reuters.

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), a fost finalizata procedura de certificare a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Vestmoldtransgaz” conform modelului „Separarii proprietații” transmite…

- Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, transmite Bloomberg. Costul gazelor naturale este deja la un nivel record pentru acest moment…

- Prețurile gazelor naturale ar putea ajunge la niveluri record in aceasta iarna, in condițiile in care temperaturile ridicate din emisfera nordica duc la scaderea stocurilor pe piețele cheie, scrie Reuters, informeaza Mediafax. Prețurile gazelor naturale din Olanda, de referința in nord-vestul…