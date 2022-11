Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei internaționale, ouale ar fi aterizat langa Charles si Camilla in momentul in care cei doi au sosit pentru a participa la o ceremonie traditionala in orasul York. Cei doi și-au vazut mai departe de treburi, fara a parea deranjați de incident, conform imaginilor din mediul online.The way…

- Potrivit presei internaționale, ouale ar fi aterizat langa Charles si Camilla in momentul in care cei doi au sosit pentru a participa la o ceremonie traditionala in orasul York. Cei doi și-au vazut mai departe de treburi, fara a parea deranjați de incident, conform imaginilor din mediul online.The way…

- Un barbat a incercat sa arunce cu oua spre regele Charles III si regina consoarta Camilla, care se aflau in orasul York pentru a inaugura o statuie a reginei Elizabeth II, relateaza mass-media britanice. Potrivit martorilor de la fata locului, individul, arestat rapid de serviciile de securitate, ar…

- Incidentul s-a petrecut miercuri, cand monarhul britanic și soția sa au ajuns la un eveniment in York, nordul Angliei, relateaza The Guardian. In imaginile aparute pe retelele de socializare, se vede cum trei oua sunt aruncate in direcția regelui Charles al III-lea și a soției sale, Camilla, in momentul…

- Nu se știe deocamdata cand va avea loc incoronarea regelui Charles al III-lea, cert este ca, impreuna cu el, va fi incoronata și soția sa, Camilla. Titulatura ei oficiala este Regina Consoarta, iar formula de adresare este "Maiestate".

- Charles al III-lea a fost proclamat astazi, oficial, rege al Marii Britanii. Vineri seara, el a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoarta…

- La 25 de ani dupa ce a fost denigrata pe scara larga, Camilla, fosta Parker Bowles, ducesa de Cornwall, ducesa de Rothesay și contesa de Chester, va fi incoronata alaturi de regele Charles al III-lea. Mulți regi au avut amante – nu puțini au lasat moștenire și copii nelegitimi – dar foarte puțini s-au…

- Charles III, noul Rege al Marii Britanii, are cateva proprietați in țara noastra, cea mai cunoscuta fiind in satul Viscri, din județul Brașov. Acum am stat și noi de vorba cu doi antreprenori și cu primarul de acolo pentru a vedea cum vad ei viitorul zonei dupa ce au ajuns, iata, „vecinii” Regelui Regatului…