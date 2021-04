Englezii vor primi gratuit, săptămânal, câte două teste rapide Covid-19 Toți cetațenii din Anglia se vor putea testa gratuit de doua ori pe saptamana, incepand de vineri, 9 aprilie, in cadrul unei extinderi a programului de testare al guvernului, anunța BBC. Testele rapide se adreseaza celor fara simptome Covid și pot fi luate acasa. Ele sunt disponibile gratuit la punctele de testare, in farmacii sau […] The post Englezii vor primi gratuit, saptamanal, cate doua teste rapide Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

