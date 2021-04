Stiri pe aceeasi tema

- Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea in Marea Britanie a depasit un nou prag semnificativ, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Un numar de 31.301.267 de persoane, dintr-o populatie de circa 68 de milioane, au fost vaccinate…

- Marea Britanie a inregistrat in ultimele 24 de ore numai 10 noi decese asociate COVID-19, cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea a depasit un nou prag semnificativ, relateaza sambata agentia Reuters, citata de Agerpres.

- Israelul a administrat doua doze de vaccin impotriva COVID-19 la peste jumatate dintre cei 9,3 milioane de locuitori ai sai, a anuntat joi Ministerul israelian al Sanatatii, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.

- Ministerul sanatații din India a anunțat miercuri ca in aceasta țara a fost depistata o noua tulpina de coronavirus, in afara multor alte variante de urmarit (VOC) ce au fost descoperite in strainatate, transmite Reuters. ”Deși VOC și o noua varianta cu dubla mutație au fost depistate in India, acestea…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari, anunța AGERPRES. ''Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat…