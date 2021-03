Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a vaccinat pana miercuri, 17 martie, mai mult de 25 de milioane de persoane cel putin cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19, la 100 de zile de cand prima persoana a fost vaccinata in aceasta tara. Guvernul de la Londra spera ca pana pe 15 aprilie toti britanicii cu varste de peste…

- Aproape toata lumea fuge de infecția cu noul coronavirus, mai puțin cei 90 de londonezi care, pentru un studiu pus in practica de Marea Britanie, s-au infectat voluntar cu noul COVID-19. Englezii spun ce urmaresc prin aceste fapte, criticate dur de germani.

- Jumatate din noile infecții inregistrate in Olanda, incepand din 26 ianuarie, sunt provocate de tulpina de coronavirus depistata pentru prima data in Marea Britanie, scrie hotnews . Anunțul vine dupa ce saptamana trecuta autoritațile olandeze declarasera ca tulpina britanica provocase in jur de o treime…

- Prim-ministrul irlandez, Micheal Martin, a informat luni ca aproape jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 sunt provocate de asa-numita tulpina britanica, astfel incat le-a cerut cetatenilor sa poarte masti sanitare atunci cand ies din casa, relateaza EFE. Citește și: Valeriu Gheorghița…

- Cuba a semnat un acord cu Iranul care prevede transferul de tehnologie pentru cel mai avansat vaccin candidat al sau pentru Covid-19 si efectuarea de studii clinice de faza finala pentru acesta in republica islamica, transmite Reuters. Ambele tari sunt supuse unor sanctiuni americane dure,…

- New York City a decis, miercuri, obligativitatea de intrare in carantina a calatorilor din strainatate, pentru a proteja orasul de noua tulpina de Covid-19 din Marea Britanie, in timp ce lucratorii din sectoarele esentiale, cum sunt paramedicii, au inceput sa fie vaccinati, relateaza Reuters.

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol…