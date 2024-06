Englezii ne-au luat drept țară africană. Ne exploatează resursele, nu plătesc angajații și raportează pierderi De cand au luat-o englezii, mina polimetalica Baița, din Bihor, cu aur, cupru, argint, molibden și bismut, tot declara pierderi, adica de vreo 10 ani, astfel ca statul roman nu prea are ce sa incaseze. Mai mult, nici macar pe minerii angajați nu vor sa-i plateasca, sindicatele de acolo declanșand din nou greva pentru restanțele […] The post Englezii ne-au luat drept țara africana. Ne exploateaza resursele, nu platesc angajații și raporteaza pierderi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

