Englezii, morți de beți. La propriu In Anglia și Țara Galilor, numarul anual de decese cauzate de alcool a atins un maxim in 2020, a dezvaluit joi Biroul Național de Statistica (ONS), observand o creștere foarte puternica a acestei cifre fața de primul blocaj Covid din martie. Astfel, 7.423 de persoane au murit ca urmare a consumului excesiv de alcool, o […] The post Englezii, morți de beți. La propriu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

