Stiri pe aceeasi tema

- „Nu putem persista pe termen indefinit cu restrictii care ne slabesc economia, bunastarea mentala si psihica si sansele in viata ale copiilor nostri”, a transmis luni, premierul Boris Johnson, care a prezentat in fata deputatilor un plan in patru etape pentru a pune capat carantinei din Anglia, scrie…

- Directorul de comunicare al Untold, Edy Chereji, a dat ca exemplu planul de reluare a vieții prezentat de premierul Marii Britanii. ”Premierul UK a prezentat azi planul de revenire la normalitate, care include, incepand cu data de 21 iunie, redeschiderea cluburilor, festivalurilor, evenimentelor mari…

- Directorul de comunicare al Untold, Edy Chereji, a dat ca exemplu planul de reluare a vieții prezentat de premierul Marii Britanii. ”Premierul UK a prezentat azi planul de revenire la normalitate, care include, incepand cu data de 21 iunie, redeschiderea cluburilor, festivalurilor, evenimentelor…

- Toti adultii din Marea Britanie vor primi prima doza a unui vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul lunii iulie, a anuntat sambata premierul Boris Johnson, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Premierul britanic urmeaza sa anunte la inceputul saptamanii masuri de redeschidere a economiei. Marea…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat miercuri in parlament ca incheierea ultimului “lockdown” din Anglia va necesita o “ridicare graduala” in timp, angajandu-se in acelasi timp ca scolile vor fi “primele care se vor redeschide”, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Adresandu-se parlamentului…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat miercuri in parlament ca incheierea ultimului "lockdown " din Anglia va necesita o "ridicare graduala" in timp, angajandu-se in acelasi timp ca scolile vor fi "primele care se vor redeschide", relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Adresandu-se parlamentului…

- Englezii se intorc in case intr-un nou lockdown si vor putea circula doar pentru urgente, a anuntat premierul Boris Johnson luni seara. Restrictiile intra in vigoare la miezul noptii, iar toate institutiile de invatamant vor fi inchise pana la mijlocul lunii februarie. Johnson le-a cerut englezilor,…

- Anglia intra din nou in izolare, dupa creșterea cazurilor de Sars Cov 2. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat inchiderea școlilor incepand de marți și le-a cerut oamenilor sa ramana acasa daca nu...