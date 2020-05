Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Petru Racu ar putea reveni la echipa nationala a Republicii Moldova dupa o pauza de mai bine de doi ani. Fundasul in varsta de 32 de ani a reusit sa-l impresioneze pe selectionerul Engin Firat in timpul cantonamentului de o saptamana, desfasurat la complexul de

- Echipa nationala de fotbal a Republicii Moldova, antrenata de Engin Firat, dar si cea de tineret, pregatita de Sergiu Clescenco, s-au reunit intr-un cantonament la baza sportiva de la Vadul lui Voda.

- "In aceasta seara, in sedinta de guvern, am prezentat un proiect de hotarare de guvern prin care sa se aloce bani de la fondul statului pentru achizitionarea de echipamente tocmai pentru acesti copii din mediile defavorizate. Prin urmare, 150 de milioane de lei pentru acesti copii de care vorbeam, din…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat duminica seara la Digi24 ca dupa ieșirea Romaniei din starea de urgența Guvernul o sa vina cu masuri liberale clasice. In acest moment, a explicat șeful Finanțelor, masurile se concentreaza pe eradicarea epidemiei de coronavirus, dar „masurile de dupa…

- Selectionerul Engin Firat a dezvaluit metodele prin care face selecția la echipa nationala a Republicii Moldova. Tehnicianul turc a marturisit ca foloseste una dintre cele mai moderne platforme de scouting pentru a monotoriza statistica si prestatia jucatorilor moldoveni de la

- Engin Firat, selectionerul echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova, are o noua pasiune! Aflat acasa in carantina din cauza pandemiei de COVID-19, tehnicianul turc a marturisit ca una dintre activitatile lui este sa faca puzzle. "Noul meu hobby este puzzle.

- CHIȘINAU, 21 mart – Sputnik. Acesti 40 de mucenici erau soldati crestini si au fost martirizati de imparatul Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Pentru praznuirea lor se prepara covrigei dulci, cu miere si nuci, in forma de opturi, numiti mucenici. Dupa ce sunt dusi la biserica…

- Engin Firat, selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova este ingrijorat de raspandirea coronavirusului. Antrenorul turc a trimis un mesaj de incurajare prin intermediul unui filmuleț video.