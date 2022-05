Engie vine cu o ofertă de preț de 2,7 ori mai mare decât prețul actual. Scumpirea resimțită va fi însă mai mică Engie, cel mai mare furnizor de gaze naturale al populației, trimite in aceste zile o noua oferta de preț celor care nu trecusera in piața concurențiala și carora le expira contractele. Prețul oferit incepand cu 1 iulie este de 2,7 ori mai mare pentru acești clienți care, au printre cele mai bune prețuri din piața la acest moment. Totuși, scumpirea efectiva va fi mult mai mica, pentru ca prețurile sunt plafonate, scrie Economica.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- India se orienteaza catre firmele locale si catre tarile din Europa de Est pentru echipamente militare si munitie, in conditiile in care cel mai mare cumparator de arme rusesti din lume cauta furnizori alternativi, scrie Reuters, citat de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite au aprobat legislația care permite reluarea programului militar din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, „Lend-Lease” (imprumut și inchiriere), pentru a veni in sprijinul armatei ucrainene. Insa, dupa cum Franța și alți aliați știu prea bine, ajutorul din partea SUA in vremuri…

- Piața criptomonedelor a avut o alta saptamana fluctuanta, Ethereum scazand sub 3.000 de dolari, iar Bitcoin atingand un minim pe mai multe luni de 37.700 de dolari. Acțiunile au suferit, de asemenea, o vanzare brusca, in mare parte din cauza ingrijorarii investitorilor cu privire la o potențiala…

- Semnal puternic pentru sute de mii de romani! Criza economica izbucnita in urma pandemiei de COVID-19, dar și menținuta de razboiul din Ucraina, s-a resimțit și in domeniul imobiliar. Piața imobiliara romaneasca s-a schimbat extrem de mult atat pentru investitori, cat și pentru cumparatori. Fii…

- Carnea de miel se vinde cu 40-45 de lei kilogramul in piata alimentara din municipiul Sfantu Gheorghe, pretul fiind aproape dublu fata de anul trecut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 932 lei pe MWh in luna februarie 2022, valoare de patru ori mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 234 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat…

- Oferta de joburi remote a crescut in ultimele doua saptamani pe piata muncii din Romania, in timp ce locurile de munca disponibile in afara tarii au fost mai putine, arata datele unei platforme de recrutare, care a analizat piata muncii dupa doua saptamani critice. Fii la curent cu cele mai…

- Prețul la benzina și motorina a depașit și 11 lei / L la unele benzinarii. Șoerii au luat cu asalt pompele, iar Guvernul a anunțat in urma cu puțin timp ca o sa demareze mai multe controale. Jurnalistul Victor Ciutacu a pus prețul pe seama pieței libere. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…