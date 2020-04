ENGIE Romania alimenteaza gratuit camioanele IVECO care fac curse pentru Crucea Rosie ENGIE Romania reinnoieste sprijinul oferit Crucii Rosii Romane si se alatura IVECO Romania cu o donatie de gaz natural comprimat pentru vehicule, necesar pentru a transporta alimente si materiale de stricta necesitate catre institutii si persoane afectate de COVID-19 din intreaga tara.



Aceasta se adauga sprijinului financiar in valoare de 100.000 de euro, directionat de ENGIE Romania catre Crucea Rosie Romana pentru achizitia de echipamente pentru cadrele medicale, precum si de aparate de ventilatie sau materiale de stricta necesitate pacientilor confirmati cu COVID-19.



Crucea…

Sursa articol si foto: business24.ro

