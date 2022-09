Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a facut declarații imediat dupa ședința de la Judecatoria Ciocana. Acesta, repetat, a declarat ca vina absoluta pentru criza energetica creata in țara o deține conducerea și președinta, Maia Sandu. „Ceea ce se intampla cu Moldovagaz, ca nu poate achita tariful, e o decizie…

- Se scurteaza programul de lucru la magazine din trei state europene. Cateva societați comerciale au decis sa iși reduca programul de funcționare pentru a face economie la energie. Decizia a fost luata pe fondul crizei generate in urma razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. In timp ce autoritațile…

- Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev din nou a amenințat intr-un mesaj publicat, joi, pe canalul sau de Telegram, Uniunea Europeana și Ucraina. In mesaj, Medvedev „prezinta” 11 puncte in care susține tezele oficiale ale propagandei de la Kremlin. Mesajul, intitulat „Pacatele lor (De ce nu este vinovata…

- Propunerea Bruxelles-ului, formulata miercuri, vine intr-un moment in care oficialii și analiștii europeni se tem ca Rusia va sista livrarile de gaze catre Europa, scrie Associated Press . Comisia Europeana a propus miercuri ca statele membre sa iși reduca consumul de gaze cu 15% in urmatoarele luni,…

- „Pacea sociala in Germania este contestata”, a declarat Robert Habeck, vicecancelarul Germaniei, pe 7 iulie. Banditul: prețurile la gaze naturale. Rusia limiteaza proviziile Europei pentru a se razbuna pentru sprijinul acordat Ucrainei.

- Situația pieței de energie, in iarna anului 2022, ar putea fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, avertizeaza Claudiu Cazacu, analist XTB Romania. Situația energetica a statelor UE continua sa se agraveze din cauza reducerii livrarilor din Rusia. Conducta Nord Stream 1 intra in revizie, iar livrarile…

- Rusia are o istorie lunga in a folosi frigul pentru a invinge Europa. Iarna lui 1812 a deraiat operațiunea militara speciala a lui Napoleon. Trupele lui Hitler au ajuns in șoc hipotermic in afara porților Moscovei in decembrie 1941.

- Europa s-ar putea confrunta iarna viitoare cu o penurie de energie, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a adancit criza energetica din regiune, a avertizat miercuri Fatih Birol, seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters. „Sunt in mod special ingrijorat de piata gazelor…