Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactia prin care Enery Power Holding GmbH intentioneaza sa preia societatile Power L.I.V.E. ONE, Rott Energy, Zagra Hidro, Corabia Solar, Holrom Renewable Energy si East Wind Farm este analizata de Consiliul Concurentei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Motorina a avut cotatii. Romania e importatoare de motorina. Am vazut o crestere azi de 11 bani. Cotatia motorinei acum 10 zile a crescut usor odata cu paritatea leu/dolar pentru ca acciza se plateste la dolar. Nu estimez o crestere foarte mare a pretului la motorina. Am asteptat in piata si e posibil…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Electromontaj SA preia Hidroconstructia SA si societatile controlate de catre aceasta”, anunta autoritatea de concurenta. Electromontaj SA, parte a Grupului H4L, este o companie specializata in constructia si intretinerea liniilor de transport impreuna…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Flagas preia Rombeer Crangasu si, implicit, cele 14 statii de carburanti din judetele Dambovita si Prahova detinute sub marca RBC Gas”, a informat autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii…

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care MedLife preia grupul Medici’s”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. intentioneaza sa preia pachetul majoritar de actiuni al Be Shaping The Future S.p.A”, anunta autoritatea de concurenta. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. este un furnizor italian de servicii IT…

- ”Consiliul Concurentei lanseaza in consultare publica proiectul de regulament privind procedura de inregistrare, investigare si solutionare a sesizarilor ce vizeaza practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar. Regulamentul vizeaza aplicarea…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care APS Zeta S.A intentioneaza sa achizitioneze un portofoliu de credite neperformante, creante din leasing si active, de la entitati membre ale Grupului Bank of Cyprus”, anunta autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot…