- Marea Adunare a Franței a adoptat proiectul de lege care transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. vine dupa trei zile de dezbateri tumultoase, alimentate de afirmatiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care si-a declarat intentia de a-i „scoate din sarite” pe cei…

- Legea a fost adoptata la ora 5:25 dimineața cu 214 de voturi "pentru", 93 "impotriva" și 27 de abțineri. El va ajunge in Senat saptamana viitoare, fiind așteptat sa intre in vigoare in a doua parte a acestei luni, relateaza HotNews, care citeaza Euronews .Odata intrat in vigoare, toate persoanele de…

- "Avem deja unele dificultati in a controla impunerea pasaportului de vaccinare. Aceste dificultati ar fi si mai mari daca am face vaccinarea obligatorie", a declarat Castex presei locale, relateaza Reuters.Remintim ca Franta a inregistrat, miercuri, un numar record de peste 332.252 de cazuri noi de…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a atacat marți pe cei aproape 5 milioane de francezi care nu s-au vaccinat anti-Covid, afirmand ca vrea sa ii irite ca parte a strategiei guvernului sau, relateaza Euronews.

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a infuriat pe parlamentarii din opoziție spunand ca vrea sa-i „enerveze” pe cei nevaccinați. Comentariile sale au fost publicate marți seara in ziarul Le Parisien. Președintele francez Emmanuel Macron spune ca vrea sa „enerveze” persoanele nevaccinate . Afirmația…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti seara ca vrea sa-i „enerveze" pe cei care nu sunt vaccinati, intr-o remarca taioasa, care a starnit reactii de condamnare din partea rivalilor din opozitie, cu mai putin de 4 luni inainte de urmatoarele alegeri prezidentiale. „Pe cei nevaccinati,…

- Proiectul de lege inițiat de UDMR și PNL, prin care se incearca introducerea obligativitații deținerii și prezentarii certificatului digital UE Covid-19, pentru a avea acces la locul de munca, nu a...

- Purtatorul de cuvânt al Casei Albe a reamintit marți ca legea federala „a prevalat” asupra legilor statelor americane, dupa ce Texasul a decis sa se opuna obligației de vaccinare pe care Joe Biden a decis-o pentru milioane de angajați, potrivit AFP.„Legea federala prevaleaza…