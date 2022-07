Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care lucreaza ca agent de paza la magazinul din Dolhasca din județul Suceava a intrat cu calul pe ușa principala a magazinului, momentul fiind filmat de clienți, scrie Monitorul de Suceava. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru gestul sau. Scenele incredibile au fost surprinse, miercuri,…

- O acțiune de protest cu totul ieșita din comun s-a produs miercuri dupa amiaza la Dolhasca, acolo unde un barbat, agent de paza la magazinul Profi din localitate a intrat cu calul in interiorul spațiului comercial distrugind un stalp ornamental de la intrare. Omul era suparat pe polițiști pentru ca…

- Un barbat din Suceava a intrat cu calul inhamat la caruta intr-un supermarket, in semn de protest fata de atitudinea politistilor. A inaintat cu patrupedul pana la casele de marcat, sperand ca ii va aduce astfel pe oamenii legii la fata locului. Barbatul - paznic in acelasi magazin - era suparat ca…

- O alta zi in Suceava! Un barbat suparat pe polițiști a intrat cu caruța in magazinul Profi din orașul Dolhasca, județul Suceava. Incidentul s-a produs miercuri, 27 iulie. Barbatul este chiar paznicul magazinului și supararea lui a plecat de la un incident produs marți seara, in timp ce era de serviciu.Potrivit…

- A fost scandal uriaș intre Shakira și Pique la ultima intalnire de la tribunal. Celebrul fotbalist s-a enervat la culme dupa ce a auzit propunerea facuta de celebra artista. Toate amanuntele de la intalnirea celor doi, in randurile de mai jos. Shakira și Pique, scandal uriaș. De ce s-au certat cei doi…

- Pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș intervin, alaturi de un echipaj al SAJ, in comuna Baiculești in cazul unu barbat grav ranit. Incidentul a avut loc pe un drum forestier, iar barbatul cu varsta de aproximativ 47 de ani a cazut dintr-o caruța care transporta fan, aceasta fiind gasita rasturnata…

- Doua persoane au ajuns la spital, duminica, in urma coliziunii unui autocar cu o caruta pe raza localitatii Patrauti, a informat sergent major Radu Gabriel de la ISU Suceava, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Scandal intre doi tineri, intr-un supermarket Profi din Alba Iulia. De la ce ar fi inceput cearta și cum s-a terminat Un scandal intre doi tineri, inceput in supermarket-ul Profi, de pe Calea Moților, din Alba Iulia, a fost aplanat de un echipaj de jandarmi. Mai exact, doi tineri in varsta de 26 și…