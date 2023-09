Energizantele, interzise prin lege minorilor Un proiect de lege inițiat in Parlament prevede interzicerea vanzarii bauturilor energizante catre minori. Amenzile pentru magazinele care incalca regula se ridica pana la suma de 3.000 de lei și chiar suspendarea activitații. Deputatul PSD Alfred Simonis, președinte interimar al Camerei Deputaților, a depus, luni, un proiect legislativ care interzice vanzarea bauturilor energizante catre minori. Proiectul […] The post Energizantele, interzise prin lege minorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a pocit cuvantul ”scriem” atunci cand le-a raspuns jurnaliștilor care il intrebau despre pachetul fiscal bugetar. Intrebat despre stadiul in care se afla pachetul fiscal, Ciolacu a spus ca continuam sa scrim (….), in „doua-trei zile” va fi finalizat, iar pana la sfarșitul acestei…

- Biroul pentru Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Județean Ilfov, impreuna cu Animal Society și Four Paws Internațional, dau startul unui proiect care are ca scop monitorizarea tuturor cainilor. Proiectul debuteaza in localitatea Periș. Concret, in luna septembrie, toți cainii din Periș vor…

- Smartphone-urile ar trebui interzise in școli pentru a elimina o sursa importanta de intreruperi in timpul cursurilor, pentru a imbunatați procesul de invațare și pentru a-i proteja pe copii de harțuire in mediul online, potrivit unui raport ONU citat de The Guardian. UNESCO, agenția ONU pentru educație,…

- In peste 50 de licee din tara, niciun elev care a sustinut examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, nu a promovat examenul. In ultimii 4 ani, numarul celor care nu au luat examenul maturitații s-a dublat. Intre timp, președintele Klmaus Iohannis a organizat, la Cotroceni, o ceremonie la care…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a susținut, miercuri, pe fostul premier Nicolae Ciuca, chiar de la tribuna Camerei Deputaților, unde a fost președinte pana la nominalizarea sa ca prim-ministru. Ciolacu a declarat ca este normal ca un fost șef al Armatei Romane, cum este Ciuca, sa ia și pensie speciala…

- Un proiect legislativ, potrivit caruia se va permite vanarea ciorii de semanatura ( Corvus frugilegus) pe toata perioada anului, a fost depus la Parlament de deputatul PSD Nicu Nita, dupa modelul actului normativ care prevede acelasi lucru in cazul cormoranului mare. Potrivit prevederilor actuale, perioada…

- Audierea candidatilor propusi pentru a ocupa functiile de ministri in Cabinetul Ciolacu va incepe miercuri, de la ora 10.00, iar votul de investitura va avea loc in cursul zilei de joi. Lista ministrilor si Programul de guvernare au fost depuse, marti seara, la Parlament si a fost stabilit calendarul…