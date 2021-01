Energizantele: Ce conţin şi ce efecte au asupra organismului Bauturile energizante sint comercializate in scopul de a crește nivelul de energie, dar au și efecte negative asupra organismului, din cauza conținutului mare de zahar și cofeina. Ce conțin bauturile energizante? {{419557}}Multe bauturi energizante conțin aproximativ 200 mg de cofeina, cantitatea din doua cești de cafea. Se pot adauga și alte substanțe despre care se pretinde ca vor crește energia Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

