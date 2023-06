Stiri pe aceeasi tema

- Energia electrica și gazele naturale continua sa se ieftineasca, dar, pentru moment, doar la burse. Preturile sunt chiar și de doua ori mai mici decat in urma cu an. Scaderile nu se vad insa și in ofertele pentru populație.

- Scaderea preturilor la grau, din ultimele luni, a inceput sa produca efecte pe tot lantul de productie, spun cei din industrie. Unele sortimente de faina, paine si paste costa mai putin. Insa nu toti producatorii au taiat deocamdata preturile. Analistii estimeaza recolte bogate de grau in aceasta vara,…

- Motorina a ajuns sa coste mai putin decat benzina, atat in ceea ce priveste sortimentul standard, cat si pentru varianta superioara. De altfel, luna aceasta, motorina s-a ieftinit cu peste 30 de bani. In unele benzinarii din Bucuresti, motorina standard e acum mai ieftina decat benzina. La fel si motorina…

- A fost aprobata cresterea tarifelor de transport si distributie gaze si energie electrica de la 1 aprilie 2023, scrie Dumitru Chisalita, Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, intr-o analiza transmisa joi HotNews.ro

- Consiliul Local Constanta a fost convocat, joi, 30 martie a.c., in sedinta ordinara, in format online, incepand cu ora 14:00. Pe ordinea de zi se afla 43 de proiecte de hotarare.Iata ordinea de zi:1. Aprobarea procesului verbal al sedinteiextraordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din…

- Moldova se numara printre primele 3 țari din regiune cu cea mai ieftina energie electrica - la 0,085 USD pe kWh. Serbia ocupa primul loc (0,061 USD), iar Polonia ocupa locul doi (0,070 USD). {{666064}}O astfel de statistica a oferit compania britanica Cable.co.uk. Cea mai scumpa energie electrica din…

- Intr-o tara atipica in care salariile bugetarilor sunt mai mari decat cele din sistemul privat, politicienii se gandesc sa introduca impozite noi pe veniturile care depasesc salariul presedintelui. Discutam despre posibilitatea ca in viitor sa plateasca taxe suplimentare angajatii de la stat care…

- ”Compania Delgaz Grid, parte a grupului E.ON in Romania, are in plan atragerea, in urmatorii ani, a 700 de milioane de euro din fonduri europene, la care se vor adauga aproximativ 1,5 miliarde de euro din surse proprii, pentru finantarea unui amplu program de investitii in modernizarea, extinderea,…