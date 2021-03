Energie pentru mașini electrice. Cât costă? De unde? ​Prețurile la energie pentru mașini electrice se învârt între 0,64 Lei/1 kWh și 1,97 Lei/1 kWh, în funcție de puterea de stației și furnizorul de electricitate. La o mașina electrica cu baterie de capacitate medie pentru standardele anului 2021 – sa zicem 50 kWh – un plin poate costa, așadar, fie 32 Lei, fie 98,5 Lei.

Citește articolul complet pe 0-100.ro Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Francezii de la Renault, care deține și marca Dacia, estimeaza ca vanzarile sale de mașini complet electrice și hibride se vor dubla in 2021 fața de un an mai devreme, in condițiile in care caștigare unui loc in fața cursei de electrificare a automobilelor devine acerba. Companiile auto se lupta sa…

- Dacia Spring, primul model full electric pe care il propune Renault sub brandul romanesc, va putea fi precomandata online incepand cu 20 martie. Livrarile sunt programate in septembrie 2021. Romanii se pot pregati sa comande prima mașina electrica produsa de Dacia. Primele comenzi online se vor putea…

- Huawei intenționeaza sa produca vehicule electrice sub propria marca și ar putea lansa unele modele anul acesta, au declarat surse ale Reuters . Huawei, inca cel mai mare producator de echipamente de telecomunicații din lume, exploreaza o schimbare de strategie din cauza sancțiunilor SUA. Huawei Technologies…

- Zile numarate au mai ramas pina la sosirea primaverii. Tradițional, centrul capitalei gazduiește o expoziție de marțișoare, de unde moldovenii pot cumpara frumosul simbol al primaverii. Comercianții care și-au expus lucrarile spun ca au muncit cu drag la fiecare marțișor, iar acum sint bucuroși sa-i…

- ​Infrastructura de încarcare pentru automobile electrice a ajuns la o oarecare maturitate în 2021, în România. Cei care utilizeaza o mașina electrica au la dispoziție stații mai multe ca niciodata. E drept, încarcarile gratuite aproape au disparut complet, iar prețurile…

- Primul val de ger cu care se confrunta Europa in iarna aceasta, care a dus la cresterea preturilor la electricitate si gaze naturale la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, ar putea sa treaca in curand, insa impactul sau va fi resimtit si in lunile urmatoare, sustin analistii intervievati de Bloomberg,…

- Ca urmare a majorarilor de accize operate conform Codului fiscal, incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, ora 0:00, benzina și motorina se vor scumpi la pompa cu 6 bani pe litru. Vestea proasta pentru toți cei cu mașini pe benzina și motorina Așadar, de la 1 ianuarie 2021, acciza pentru benzina fara plumb…

- Cina festiva pentru o familie de patru persoane va costa pina la 1500 de lei, in funcție de meniu și de produsele alese. Ca in fiecare an, pe mesele unor gospodine va fi neaparat salata tradiționala Olivier, hering sub șuba și o sticla de vin spumant, scrie sputnik. Pe masa festiva sint prezente, de…