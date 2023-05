Stiri pe aceeasi tema

- Unde este cea mai ieftina apa potabila distribuita in rețea. TOP prețuri avizate de ANRSC. Situația din Alba și in țara Tarifele actualizate in aprilie de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) arata diferențe considerabile intre județe privind…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) explica care sunt cauzele diferenței de preț pentru consumatorii de energie electrica din nordul și centru/sudul țarii, dupa ce noile tarife aprobate ieri au trezit nedumeriri in spațiul public. „Din volumul total de energie electrica furnizata,…

- Noile tarife micșorate la energia electrica au intrat in vigoare astazi, dupa ce deciziile in acest sens aprobate ieri de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) au fost publicate in Monitorul Oficial Astfel, consumatorii din nordul țarii vor achita 3 lei și 58 de bani pentru un kwh,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța ca prețul pentru energia electrica ar putea fi revizuit, in urma semnarii de catre Energocom SA a unui nou contract de achiziție de energie electrica de la Centrala termoelectrica Moldoveneasca (MGRES), care a creat noi condiții pe piața…

- Facturile la gaze vor creste de la 1 aprilie. Cele la gaze vor ramane neschimbate. Cresterea tarifelor de transport si distributie gaze si energie electrica de la 1 aprilie 2023 va genera, pentru consumatorii casnici, o majorare a facturilor de gaze naturale cu aproximativ 4 – 5%, insa pentru energia…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de peste 14 miliarde de lei, in crestere cu 318,5 milioane de lei fata de saptamana precedenta, informeaza ANRE printr-un comunicat. Astfel,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, joi, ca a aprobat noile reglementari privind contractul-cadru de furnizare a energiei electrice si modelul de factura aplicabil tuturor clientilor casnici. Conform ANRE, fost aprobat, joi, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a anunțat joi ca a aprobat un ordin pentru simplificarea facturii de energie electrica, astfel ca va exista un nou model. De asemenea, vor fi impuse reguli pentru furnizorii care emit cu intarziere facturile.