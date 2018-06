Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de producatori de energie din surse solare (fotovoltaice) si regenerabile a depus o cerere de arbitraj impotriva Romaniei, la Centrul International de Solutionare a Litigiilor in materie de Investitii (ICSID) din Washington, arata datele postate pe site-ul institutiei internationale.

- Producatorul de materiale de constructii Adeplast, controlat de Marcel Barbut, va deschide in iulie-august o noua platforma industriala la Isalnita, in apropiere de Craiova, pe o suprafata de 20 de hectare, in urma unei investitii de 22 milioane euro, compania avand in plan si alte dezvoltari…

- Intr-un 2018 ce arata pana acum surmenat de cresterile agresive de anul trecut de pe majoritatea pietelor de capital, indicii care urmaresc companiile tehnologice americane si petrolul s-au dovedit printre cele mai profitabile plasamente, oferind aprecieri si de doua cifre. La nivel mondial,…

- Aproape 90% dintre cladirile din Romania sunt ineficiente energetic, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), precizand ca autoritatile publice ar trebui sa dea un exemplu si sa investeasca in acest sector.

- Aceste burse "vor fi decernate candidatilor exceptionali la terminarea doctoratelor lor in domeniile matematica, fizica si informatica", a precizat departamentul pentru Afaceri, Energie si Strategie industriala. Pana la 10 "burse Stephen Hawking" vor fi acordate in fiecare an in urmatorii…

- Burse de cercetare in matematica, fizica si informatica, create in semn de omagiu adus astrofizicianului britanic Stephen Hawking, decedat pe 14 martie la varsta de 76 de ani, vor recompensa "studenti exceptionali", a anuntat luni Guvernul de la Londra, citat de AFP. Aceste burse "vor fi acordate unor…

- Numarul investitorilor in proprietati imobiliare, care achizitioneaza apartamente pentru a le inchiria ulterior, a crescut in perioada 2016-2018, majoritatea fiind oameni de afaceri romani, care cumpara portofolii mici, de unul sau doua apartamente de doua camere, in conditiile in care randamentele…

- ♦ Fondul de investitii GapMinder investeste pana la 200.000 de euro in start-up-uri si pana la 4 milioane de euro in companii care se afla in stadiul de seed. Fondul de investitii GapMinder, cu capital de la Banca Europeana de Inves­titii, gestioneaza un portofoliu de 26 mil. euro,…