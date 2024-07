Intr-o era in care combaterea schimbarilor climatice este o prioritate globala, provocarile tehnologice legate de stocarea energiei devin din ce in ce mai urgente. In acest context, Energy Dome, un start-up italian, vine cu o soluție surprinzatoare și inovatoare: transformarea dioxidului de carbon, principalul vinovat al crizei climatice, intr-o sursa de energie. Aceasta abordare curajoasa […] The post Energie din CO2: Soluția ingenioasa a Energy Dome – esențiala pentru rezolvarea crizei climatice appeared first on Puterea.ro .