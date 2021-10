Energia primește 1,52 miliarde euro prin PNRR Energia va dispune in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) de o suma de 1,62 miliarde euro, din care 515 milioane euro va fi directionata catre infrastructura de distributie a gazelor din surse regenerabile si capacitatile de productie a hidrogenului verde, a anunțat ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu. Iata și care vor fi direcțiile catre care vor fi direcționate fondurile alocate prin PNRR, dupa cum a menționat ministrul interimar al Energiei Virgil Popescu intr-o postare pe Facebook: – capacitate noi de productie de energie electrica din surse regenerabile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

