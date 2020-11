Stiri pe aceeasi tema

- Ronald Koeman (57 de ani) a oferit detalii despre primul dialog avut cu Lionel Messi (33 de ani) din postura de antrenor al Barcelonei, in momentul in care acesta era pe picior de plecare. Tehnicianul a povestit, intr-un interviu pentru Diario Sport, ce a discutat cu Lionel Messi cand a preluat clubul…

- Conducerea clubului de fotbal CSM Resita a ajuns la o intelegere cu Alin Minteuan, care este noul antrenor al echipei de liga a doua, potrivit paginii de Facebook a gruparii banatene. Tehnicianul in varsta de 43 de ani vine in Valea Domanului dupa ce a antrenat la nivel de Liga I, unde a reusit performante…

- Fostul selectioner al Irlandei, Mick McCarthy, a preluat, luni, conducerea tehnica a echipei APOEL Nicosia, a anuntat clubul cipriot.APOEL Nicosia, care are in palmares 28 de titluri de campioana a Ciprului, este in prezent pe locul 10 in campionat. Tehnicianul de 61 de ani, care a…

- ​Tehnicianul formatiei Young Boys Berna, Gerardo Seoane, a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca meciul cu CFR Cluj, din Liga Europa, va fi foarte greu, deoarece clujenii sunt o echipa foarte omogena si puternica."Ca orice joc international, va fi foarte greu din punct…

- Tehnicianul formatiei Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat, miercuri seara, ca este responsabil pentru esecul cu Sahtior Donetk din Liga Campionilor, subliniind ca este de datoria lui sa gaseasca o solutie, potrivit news.ro.Citește și: BREAKING SURSE Jefuitorii care detonau bancomate cu dispozitive…

- Fundasul echipei Atletico Madrid, Jose Gimenez, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat marti clubul din La Liga, scrie Reuters potrivit Agerpres. Oficialii gruparii au mentionat ca internationalul uruguayan s-a autoizolat la domiciliu, in conformitate cu normele sanitare in vigoare.La…

- Tehnicianul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Voluntari, scor 2-1, ca aceasta victorie ii da incredere pentru viitor, insa a precizat ca il deranjeaza faptul ca persoane din anturajul echipei il critica, desi rezultatele au fost bune.“Trei…

- Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu scorul de 1-2, ca l-a deranjat “un pic” maniera de arbitraj a lui Iulian Calin, el mentionand ca adversarii nu au nevoie de “micile ajutoare”.“Cateva decizii ale arbitrului…