- Conducerea de la Energia Pandurii nu pare deloc ingrijorata de situatia echipei. Plecarile unor jucatori din lot precum Novanc, Savenco, Humberto si Stojchevschi dar si despartirea iminenta de portarul Ionut Ciobanu, nu-l ingrijoreaza pe presed...

- Liviu Andries a sustinut ieri primul antrenament din noul mandat la Energia Pandurii. Considerand probabil ca nu este necesar sa-l prezinte pe noul antrenor care a mai pregatit echipa, conducerea nu a organizat nici o prezentare oficiala sau conferin...

- Handbalistii de la Energia Pandurii au pierdut aseara primul joc pe teren propriu din acest sezon. Stiinta Bacau s-a impus cu scorul de 30-29 in fata Energiei dupa un meci pe care oaspetii l-au condus pe aproape tot parcursul jocului, la pauza oaspet...

- Handbalistii de la Energia Pandurii vor juca azi meciul din etapa a X-a a primei ligi cu Stiinta Bacau, in devans fata de restul jocurilor din aceasta etapa din cauza jocurilor din cupele europene ale formatiei bacauane. „E un meci greu ca toate cele...

- Handbalistii de la Energia Pandurii s-au impus in meciul din etapa a IX-a a primei ligi in deplasare. Gorjenii lui Vasile Stanga au invins cu scorul de 34-30, la pauza 16-13 pe HCM Satu Mare si raman la egalitate de puncte cu HC Odorhei, pe primul lo...

- Handbalistii gorjeni de la Energia Pandurii continua pregatirea la Targu Jiu in numar redus. Doar zece dintre handbalisti se mai pregatesc la Sala Sporturilor restul fiind plecati la echipele nationale. Cinci jucatori sunt la nationala de seniori la...

- Handbalistii de la Energia Pandurii se deplaseaza in acest week-end la Baia Mare pentru meciul cu Minaur. Chiar daca echipa din Baia Mare se confrunta cu serioase probleme de lot, avand foarte multi jucatori suspendati pentru ca cei care au fost tran...

- Handbalistii de la Energia Pandurii sustin azi in devans meciul din etapa a VI-a cu liderul primei ligi, HC Odorhei. Partida este programata de la ora 18:00 in Sala Sporturilor. Dupa esecul Energiei in fata celor de la Porto, Vasile Stanga se asteapt...