Stiri pe aceeasi tema

- Energia electrica, gazele naturale, combustibilii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, iar octombrie este prima luna in care nu s-a inregistrat nicio ieftinire raportat la aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, in condițiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Energia electrica, gazele naturale,…

- In intervalul octombrie 2020 - octombrie 2021, preturile la energie electrica au urcat cu 24,65%, la gaze naturale cu 46,07%, la combustibili cu 23,51% si la uleiul comestibil cu 26,29%.In ceea ce priveste alimentele, in ultimul an cel mai mult s-au scumpit uleiul comestibil - 26,29% si cartofii - 18,04%,…

- Preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 este 6,3%, releva datele facute publice marti de Institutul National de Statistica.Preturile de consum in luna septembrie…

- Energia electrica, gazele naturale si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energie termica, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti, informeaza Agerpres. In intervalul septembrie 2020 - septembrie…

- Energia electrica, gazele naturale si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In intervalul august 2020 – august 2021, preturile la energie electrica au urcat cu 24,65%, la gaze naturale cu 20,55%, la uleiul comestibil cu 21,27% Doar…

- Energia electrica, gazele naturale si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce cartofii au inregistrat cele mai semnificative scaderi de preturi, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In intervalul august 2020 - august 2021, preturile…

- In perioada august 2020 – august 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,7%, iar rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in august 2021, arata datele publicate vineri, 10 septembrie, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum au crescut in august 2021 cu 0,2%, comparativ cu iulie 2021,…