Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii USR Cristina Pruna si Remus Negoi au depus o initiativa legislativa pentru scutirea de la plata certificatelor verzi si extinderea compensarii cantitative la prosumatorii de energie electrica. Potrivit unui comunicat al USR, initiativa vizeaza prosumatorii care platesc in prezent taxa…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru agentia Reuters, un numar tot mai mare…

- Prețurile țițeiului la inceputul tranzacționarii marți, 24 ianuarie, au crescut la un maxim de la inceputul lunii decembrie. Prețurile au fost influențate de speranța unei redresari a cererii de combustibil din China, cel mai mare importator, deși temerile de incetinire a economiei SUA frineaza creșterea,…

- ”Preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 – decembrie 2022) fata de precedentele…

- De astazi intra in vigoare legea care stabilește un preț maxim la energia electrica de 1,3 lei pe kilowatt/ora indiferent de nivelul de consum. Potrivit noilor prevederi, sunt menținute plafoanele actuale pentru populație de 68 de bani la un consum lunar de 100 de kilowați-ora și de 80 de bani pentru…

- Prețurile petrolului au crescut vineri, 30 decembrie și sint pe drumul spre a doua creștere anuala consecutiv, deși modest, intr-un an turbulent marcat de aprovizionarea redusa din cauza razboiului din Ucraina, a unui dolar puternic și a cererii slabite din partea celui mai mare importator de țiței…

- Preturile din Romania au luat-o razna in 2022, dupa izbucnirea razboiului dintre Rusia și Ucraina. S-au scumpit carburanții, alimentele și medicamentele.In aceste conditii, produsele de baza vor fi si mai scumpe! Astfel, zaharul a inregistrat o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata…