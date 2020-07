Energia eco, cea mai căutată în timpul pandemiei de coronavirus Energia regenerabila a preluat o pondere record din producția globala de energie electrica de la debutul pandemiei de coronavirus. Consumul de energia regenerabila ar putea depași utilizarea combustibililor fosili poluanți in urmatorii ani. Susținatorii energiei tradiționale au afirmat de mult timp ca sursele de energie ecologica, cum ar fi in centralele solare și eoliene, care […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- O romanca a ajuns simbol național, dupa ce i-au fost recunoscute meritele in perioada pandemiei de coronavirus. Asitenta medicala din Marea Britanie s-a remarcat prin ajutorul oferit bolnavilor in una dintre cele mai grele perioade ale omenirii.

- O sculptura imensa dedicata eforturilor depuse de doctori, asistente si ceilalti membri ai personalului medical in timpul pandemiei de COVID-19 a fost inaugurata in Letonia, informeaza DPA. Sculptura de sase metri, intitulata "Medic pentru Lume", a fost dezvelita marti in fata Muzeului National de Arta…

- Peste 5.000 de elevi din Timiș sunt astazi in examen, la prima proba a Evaluarii Naționale. Proba are loc pe timpul pandemiei de coroanvirus, elevilor li se ia temperatura și poarta maști de protecție la examen. La Evaluarea Naționala, in Timiș, sunt inscriși aproximativ 5.300 de elevi, care astazi…

- World TeamTennis va fi prima competiție a "sportului alb" cu spectatori in tribune ce se va defașura in timpul pandemiei de coronavirus. Turneul va avea loc intre 12 iulie și 2 august, in stațiunea montana Greenbrier din statul american Virginia de Vest.

- Ziarul Unirea Nicolae Carnat, despre experiența traita in timpul pandemiei de coronavirus “Așteptarea a devenit istovitoare, e chiar un chin”, spune fotbalistul legitimat la Sepsi Sf. Gheorghe Nicolae Carnat, atacantul in varsta de 22 de ani originar din Mihalț, unul dintre cei mai promitațori tineri…

- Locuințele nu s-au ieftinit așa cum se așteapta lumea, pentru ca piața imobiliara se mișca mult mai incet.La nivel national media a inregistrat o scadere usoara de 1.7%, dupa o crestere inițiala de 1.8% in luna martie a lui 2020. Pretul mediu pe metru patrat util in Romania este 1.367 euro.”In randul…

- Vama Veche, ce obișnuia sa fie destinația preferata de mulți romani, in minivacanța de 1 Mai, de Ziua Muncii, este surprinsa in sesiuni de live stream, in acest an, in care Romania se lupta cu pandemia de coronavirus.

- Guvernul Romaniei a adoptat o OUG prin care aloca 200.000.000 de lei catre mass-media, pentru derularea unei campanii de informare a cetațenilor cu privire la regulile care trebuie urmate pe timpul pandemiei.