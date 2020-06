Energia din Europa de Est nu trebuie să fi supusă șantajului din străinătate, a declarat Trump Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca energia Europei de Est trebuie sa fie libera de șantajul din exterior. Declarația sa a fost facuta în cadrul unei conferințe de presa comune, la Casa Alba, susținuta împreun cu președintele polonez, Andrzej Duda, informeaza BTA. Trump nu a precizat însa ce are în vedere când spune șantaj strain, potrivit Dnevnik.

Președintele american a laudat inițiativa "Trei Mari&", care unește Austria, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Croația și Cehia.

Sursa articol: hotnews.ro

