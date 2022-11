Puțini oameni știu ca nu doar ceea ce gandesc ci și ceea ce poarta le poate influența viața in anumite contexte. Energia culorilor este un aspect esențial legat de tot ceea ce ne inconjoara. De altfel, acestea erau utilizate ca indice de orientare inclusiv in medicina tradiționala chineza. Energia culorilor – ce porți ca sa atragi bani Din cele mai vechi timpuri, oamenii și-au manifestat interesul pentru a purta culori diverse. De altfel, inclusiv unele zone ale corpului erau vopsite in funcție de rang, stare de spirit, statut marital. Un exemplu elocvent in acest sens erau și inca sunt triburile. …