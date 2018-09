Stiri pe aceeasi tema

- Prima veste buna: Petrolul a caștigat in deplasare (și) la o anunțata candidata la promovare, ACS Energeticianul, care joaca pe arena Jiul, din Petroșani! A doua veste buna: a fost un scor de forfait, ca la Chiajna, cu insa modesta CS Balotești! A treia veste buna: „lupii” au și un golgheter, adica……

- Liga 2, etapa a 5-a. Sambata e marele derby Poli Timișoara – UTA. Antrenorul Ștefan Nanu debuteaza pe banca lui ACS Poli Timișoara la derby-ul cu UTA Sambata, ora 11.00 CS Mioveni – Metaloglobus Aerostar Bacau – ASU Politehnica Timisoara Dacia Unirea Braila – Sportul Snagov Daco-Getica Bucuresti – Pandurii…

- Infrangerea SSC Farul de astazi cu Academica Clinceni, 1 4, al doilea esec la rand in campionat in care "marinarii" primesc patru goluri, l a amarat foarte tare pe antrenorul Ion Barbu.Extrem de suparat, acesta s a aratat hotarat sa renunte la post. Sunt foarte suparat si dezorientat de ce se intampla.…

- Azi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit calendarul competițional al Ligii a 2-a, sezonul 2018-2019. Prima etapa este programata pe 4 august. Componența ligii secunde este urmatoarea, in ordinea numerelor extrase la stabilirea țintarului: 1. ACS Energeticianul…

- Rafael Nadal a pierdut dramatic semifinala de la Wimbledon cu Novak Djokovici, scor 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 8-10. Ibericul s-a declarat nemulțumit la finalul meciului de faptul ca partida, reluata azi de la 1-2 la seturi, s-a jucat cu acoperișul tras, in ciuda faptului ca la Londra nu a plouat deloc pe…

- ACS Energeticianul, fosta ACS Sirineasa, se va pregati la Targu Jiu in sezonul viitor, urmand ca meciurile de pe teren propriu sa le dispute la Drobeta Turnu Severin. Deocamdata, echipa antrenata de Cristian Dulca se afla in c...

- ACS Șirineasa, gruparea nou promovata in Liga a II-a care va evolua in noua stagiune sub titulatura de Energeticianul, va juca in calitate de gazda pe arena din Severin. Deocamdata echipa antrenata de Cristian Dulca se afla in cantonament la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia unde va susține…

- Eșecul Argentinei cu Croația, 0-3, l-a determinat pe Dinu Alex, un fan indian cu origini romanești al lui Leo Messi, sa recurga la un gest șocant: acesta a ales sa se sinucida, lasand un mesaj de adio tulburator. "Nu a mai ramas nimic de vazut pentru mine in aceasta lume. Ma indrept spre moarte. Nimeni…